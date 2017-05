Auch das von Detmar Künkler gemalte Bild eines Saxophonisten ist im Gloria Park zu sehen.© privat

Lehrte

Farbakteure zeigen Exoten im Gloria Park

"Exoten" ist die Kunstausstellung überschrieben, die seit Anfang Mai im Gloria Park an der Ahltener Straße 20 in Lehrte zu sehen ist. Bis zum 3. August zeigt die Gruppe Farbakteure in dem von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Seniorenzentrum ihre ganz persönliche Sicht auf die Realität.