| Achim Gückel

Lehrte

Eine Elfjährige hat sich bei einem Unfall am Sonnabendnachmittag an der Berliner Allee leichte Verletzungen zugezogen. Das Mädchen war mit seinem Fahrrad unterwegs, geriet vom Radweg und prallte gegen einen vor einer Ampel stehenden Wagen.

Lehrte. Nach Angaben der Lehrter Polizei war die Elfjährige mit zwei Freundinnen auf dem Radweg auf der linken Seite der Germaniastraße gefahren und wollte nach links in die Bahnunterführung der Berliner Allee einbiegen. In dem Moment kam ihr ein Radfahrer entgegen. Das Mädchen wollte ausweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über ihr Fahrrad. Beim Aufprall zog es sich Verletzungen am linken Unterschenkel zu. Am Auto entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von etwa 250 Euro.

Grundsätzlich falsch verhalten haben sich die Radlerinnen anscheinend nicht. Auf der linken Straßenseite durch die Bahnunterführung zu radeln ist erlaubt.