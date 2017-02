Die Feuerwehr muss an der Feldstraße eine Wohnungstür öffnen.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Essen brennt an, Feuerwehr bricht Tür auf

Die Feuerwehr hat einen Senior in einer Wohnung an der Feldstraße aus misslicher Lage befreit. Als in der Küche Essen anbrannte, konnte der gesundheitlich stark beeinträchtigte Mann sich nicht allein behelfen. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür zur Wohnung.