Die Polizei fahndet nach einem Mann, der versucht hat, eine Pferdehalterin in Sievershausen zu berauben.© Symbolbild

Lehrte

Mann überfällt Pferdehalterin auf Weide

Eine junge Frau aus Sievershausen ist am Donnerstagmorgen an der Straße Kleegarten Opfer eines versuchten Raubes geworden. Die 26-Jährige hielt sich gegen 7.30 Uhr auf einer Pferdeweide am Feldweg nach Hämelerwald auf, um wie jeden Tag ihre weidenden Pferde zu versorgen.