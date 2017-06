Die Lehrter Polizei berichtet über zwei versuchte Einbrüche.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Einbruch in Büroräume gelingt nicht

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in die Büroräume einer Firma an der Langen Straße in Lehrte einzudringen. Sie wollten laut Polizeiangaben eine Außentür aufbrechen, was aber misslang.