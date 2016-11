Ein Einbrecher ist in ein derzeit unbewohntes Haus am Buchenweg eingedrungen.© Symbolbild

Lehrte

Ungewöhnliche Beute hat ein Einbrecher gemacht, der in ein zurzeit unbewohntes Wohnhaus am Buchenweg eingedrungen ist. Der unbekannte Täter nahm nach Angaben der Polizei eine Briefmarkensammlung mit. Über den Wert der Kollektion gibt es bisher keine Angaben.

Lehrte. Die Tat ereignete sich anscheinend irgendwann zwischen Mittwoch und Sonnabend. Der Einbrecher schlug ein Fenster an dem Gebäude ein, was wohl niemand in der Nachbarschaft wahrnahm, und durchsuchte anschließend offenbar alle Räume. Ob er außer der Briefmarkensammlung noch etwas mitnahm, ist noch unklar.

Von Achim Gückel