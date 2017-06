Weil eine Nachbarin Licht anmacht, scheitert ein Einbruch in ein Wohnhaus in Ahlten.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Licht geht an: Einbrecher flüchtet

Eine aufmerksame Nachbarin hat in der Nacht zum Sonntag offenbar einen Einbruchsversuch an der Straße Zum Großen Freien in Ahlten vereitelt. Sie hatte gehört, wie am Nebenhaus eine Scheibe klirrte und schaltete daraufhin Licht an.