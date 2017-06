"Der Einbrecher hat hier ziemlich randaliert": Doris Hoffmann ist seit mehr als 20 Jahren Mitarbeiterin bei der Fleischerei Schlüter. Sie weiß, dass des Täter unter anderem die Trinkgeldkasse plünderte.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

Einbrecher wütet im Fleischerladen

Die Kernstadt erlebt derzeit eine Reihe von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Geschäfte. Allein an der Burgdorfer Straße gab es jetzt drei solcher Vorfälle. Unter anderem drang ein Unbekannter in das Fleischereigeschäft Schlüter ein, wütete im Geschäftsraum und nahm Kleingeld sowie Wurstwaren mit.