Die Lehrter Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs in ein Restaurant an der bahnhofstraße.© Uwe Dillenberg

Lehrte

Einbrecher stehlen Geld und Alkohol

Geld und diverse alkoholische Getränke: Das ist die Beute, welche Einbrecher in einem Restaurant an der Bahnhofstraße gemacht haben. Die Täter drangen nach Angaben der Polizei durch ein Kellerfenster in das Gebäude ein.