| Achim Gückel

Lehrte

33-Jähriger wird bei Schlägerei verletzt

Vor einer Gaststätte an der Bahnhofstraße in Lehrte ist es in der Nacht zum Freitag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Dabei zog sich ein 33-Jähriger erhebliche Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.