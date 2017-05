Symbolbild© Archiv

| Patricia Oswald-Kipper

Lehrte

Einbruch in Grundschule scheitert

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in die Albert-Schweitzer-Grundschule an der Schlesischen Straße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei warfen die Täter mit einem Pflasterstein die Verglasung eines Fensters ein.