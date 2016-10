Am Rand von Lehrte wurde ein Mercedes Sprinter gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen.© Dpa

Lehrte

Dieb stehlt weißen Mercedes Sprinter

Die Polizei vermeldet einen Autodiebstahl. In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter einen an der Europastraße geparkten Mercedes Sprinter gestohlen. Der Fahrer hatte den Lieferwagen am Vorabend gegen 19 Uhr abgestellt und verschlossen. Am Morgen gegen 4.50 Uhr war der Sprinter weg.