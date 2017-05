Die Polizei vermeldet einen Diebstahl aus einem Auto an der Bahnhofstraße.© Kai Remmers

| Achim Gückel

Lehrte

Bahnhofstraße: Diebe stehlen Navi aus Opel

Unbekannte Täter haben am Dienstag an der Bahnhofstraße die Scheibe an der Beifahrertür eines Opel Corsa aufgehebelt. Dann stahlen sie aus dem Wagen ein per Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigtes Navigationsgerät.