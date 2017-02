Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl auf der Autobahnrastanlage.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Diebe stehlen 29 E-Bikes aus Sattelzug

Als der Fahrer schläft, plündern Diebe seinen Lastwagen: Unbekannte haben auf der Nordseite der Autobahnrastanlage Lehrter See einen großen Coup gelandet. Sie stahlen aus einem Sattelzug insgesamt 29 in Kartons verpackte E-Bikes. Den Wert der Beute gibt die Polizei mit rund 60.000 Euro an.