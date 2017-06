Die Lehrter Polizei vermeldet den Diebstahl eines Autos am Merkurring in Ahlten.© Patrick Seeger

| Achim Gückel

Lehrte

Diebe stehlen hochwertigen Audi

Diebe haben am Merkurring in Ahlten einen Audi gestohlen. Der Besitzer hatte den Wagen nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 23 Uhr verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Am Montag gegen 6 Uhr war von dem hochwertigen Fahrzeug nichts mehr zu sehen.