Diebe knacken zwei VW in Hämelerwald und stehlen daraus die Navigationsgeräte..d© Kai Remmers

| Achim Gückel

Lehrte

Diebe stehlen Navigationsgeräte aus zwei VW

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Hämelerwald-Süd zwei geparkte Autos der Marke VW aufgebrochen. In beiden Fällen stahlen sie die fest eingebauten Navigationsgeräte. Die Taten spielten sich an der Eichenwaldstraße und am Aalgrund ab.