| Achim Gückel

Lehrte

Assistenzsystem aus Sattelzug gestohlen

Sie wussten offenbar ganz genau, was sie haben wollten: Unbekannte Täter haben aus einem im Gewerbegebiet Kleifeld in Ahlten abgestellten Sattschlepper das Assistenzsystem des elektronischen Schaltgetriebes demontiert und mitgenommen. Den Wert der Beute gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an