Diebe haben Scheiben an vier Autos in Ahlten eingeschlagen und daraus die Airbags demontiert.© Archiv

| Achim Gückel

Lehrte

Diebe demontieren Airbags aus vier Autos

Die Polizei vermeldet eine Serie von Einbrüchen in Autos an der Raiffeinsestraße in Ahlten. Unbekannte haben dort Scheiben an vier Wagen eingeschlagen und dann die Airbags demontiert.