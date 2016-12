Lehrte

Ein 83-jähriger Lehrter ist auf besonders miese Art bestohlen worden. Während der Senior im Sonntagsgottesdienst in der Markuskirche saß, war vor dem Gotteshaus ein Dieb aktiv. Der Unbekannte stahl das etwa 2500 Euro teure E-Bike des alten Herren.

Lehrte. Der Diebstahl spielte sich am Sonntag nach 10 Uhr ab. Zu dieser Zeit begann der Gottesdienst in der Markuskirche am Distelborn. Kurz zuvor hatte der 83-Jährige sein E-Bike vor dem Gotteshaus abgestellt und abgeschlossen. Bei dem Rad handelt es sich um ein Exemplar der Marke Raleigh in Grau und Silber sowie mit einem sogenannten Tiefeinstieg.

Nach dem Gottesdienst fand der Lehrter sein Rad nicht mehr an dessen Platz vor. Am Nachmittag ging er zur Polizei und erstattete Anzeige.

Die Ermittler meinen nun, dass der Diebstahl des E-Bikes mit einem anderen Vorfall in Zusammenhang steht. Gegen 10.40 Uhr war einem Passant an der Wilhelm-Busch-Straße in Höhe des dortigen Küchenstudios, nur wenige hundert Meter von der Markuskirche entfernt, ein etwa 50 Jahre alter Mann aufgefallen, der ein Rad bei sich hatte - und zwar ein E-Bike der Marke Raleigh. Das Fahrrad trug der Unbekannte mit sich umher, weil er es offenbar nicht schieben konnte. Es war abgeschlossen.

Auf Fragen habe der Verdächtige ausweichend reagiert und gesagt, das Rad gehöre seiner Frau, heißt es. Daraufhin rief der Passant die Polizei, die einen Funkstreifenwagen schickte, den Verdächtigen aber nicht mehr zu fassen bekam.

Jetzt bittet die Polizei darum, dass sich mögliche weitere Zeugen bei ihr melden. Bei dem Unbekannten, der das Fahrrad mit sich trug, soll es sich um einen etwa 50-jährigen Mann mit möglicherweise deutschrussischer Herkunft handeln. Er trug eine beigefarbene Jacke und eine dunkle Hose. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 zu erreichen.

Von Achim Gückel