Lehrte

Dieb bricht drei Spinde im Schwimmbad auf

Mehrere Besucher des Schwimmbads am Hohnhorstweg sind Opfer eines Diebes geworden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag drei Spinde in einer Sammelumkleide der Herren aufgebrochen. Daraus stahl er mehrere Wertgegenstände und Geld.