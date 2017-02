Die Vögele-Verkaufsstelle an der Mielestraße. Dahinter befindet sich eine Logistikhalle, die das Unternehmen Meyer & Meyer nutzt - allerdings nicht mehr für Vögele.© Mareike Oyen

| Thomas Böger

Lehrte

Ist Vögele-Verkaufsstelle illegal?

Die neuen Eigentümer des Schweizer Bekleidungshändler Vögele wollen alle Filialen in Deutschland verkaufen. Was dabei aus dem Verkaufsladen an der Mielestraße wird, ist ungewiss. Möglicherweise wird er ohnehin schon seit einigen Jahren illegal betrieben.