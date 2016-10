Die Sparkassenfiliale in Arpke wird entweder 2018 oder 2019 endgültig geschlossen.© Sparkasse

Lehrte

Sparkasse krempelt Filialnetz in Lehrte um

Die Sparkasse Hannover krempelt ihr Filialnetz in Lehrte um: Die Zweigstelle in Arpke wird spätestens 2019 geschlossen, die Filiale am Rathausplatz zu einem Selbstbedienungs-Standort und das Kompetenzcenter an der Burgdorfer Straße zu einem personell verstärkten Beratungscenter. Die Filiale in Hämelerwald reduziert ihre Öffnungszeiten.