In den nächsten sechs Wochen dreht sich die Sommerkirche in der Nikolauskirche um Martin Luther.© Brunhöber (Archiv)

Lehrte

Sommerkirche hat Lutherzitate zum Thema

Die Sommerkirche ist mittlerweile eine Tradition in der evangelischen Matthäusgemeinde. Von diesem Sonntag an werden die Gottesdienste sechs Wochen lang nicht mehr in der Matthäuskirche, sondern in der ungleich kleineren Nikolauskirche im Alten Dorf gefeiert. Martin Luther wird jeweils das Thema sein.