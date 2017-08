Die neuen Arpker Majestäten sind (von links): Mathias Franke, Angelika Marx, Dirk Schwentesius, Pascal Völkening, Vivien Jeske, Ramona Wersing und Nina Rühmann.© Michael Schütz

Lehrte

Arpkes neue Majestäten sind überrascht

Das Schützenfest in Arpke kann kommen. Am Sonntagabend hat der dortige Schützenverein seine Sommermajestäten bekanntgegeben. Sowohl bei den Herren als auch den Damen gab es Premierentitel und der Volkskönig freut sich ganz besonders auf das Fest, das am kommenden Freitag beginnt.