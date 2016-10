Sievershausens Pastorin Hanna Dallmeier freut sich auf den ersten Gottesdienst mit der neuen Orgel.d© Achim Gückel

Lehrte

Die Martinsgemeinde feiert ihre neue Orgel

Die Martinskirche hat nach 40 Jahren endlich wieder eine stattliche Kirchenorgel. In den vergangenen Monaten ist das Instrument – ein gebrauchtes und vollständig restauriertes Stück aus der katholischen Kirche Bruder Konrad in Hannover – erstmals in einem Gottesdienst in Sievershausen zu hören.