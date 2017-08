Den Auftakt für den Lehrter Citylauf bildet der Bambinilauf der Vorschulkinder.© Archiv

| Thomas Böger

Lehrte

Citylauf lockt auch immer mehr Sponsoren

Das neue Organisationsteam des Lehrter Citylaufs kann zufrieden sein: Zwar werden wegen einer Konkurrenzveranstaltung in Hannover am Tag zuvor voraussichtlich etwas weniger Läufer an den Start gehen. Aber die Vorbereitungen haben geklappt, und es konnten sogar einige neue Sponsoren gewonnen werden.