In den Horten der Albert-Schweitzer-Schule (Bild) und der Grundschule Süd betreut die Stadt in den Sommerferien Grundschulkinder.© Michael Schütz

Lehrte

Stadt bietet Betreuung in den Sommerferien

Der Fachdienst Jugend und Soziales der Stadt bietet für die Kinder berufstätiger Eltern wieder eine Betreuung in den Sommerferien an. Dafür öffnet die Stadt die Räume der Horte an der Grundschule Süd und an der Albert-Schweitzer-Schule (ASS).