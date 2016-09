Der Chor Da Capo singt sich in Steinwedel quer durch die Film- und Popmusik.© Michael Schütz

Lehrte

Sänger sind neugierig auf St.-Petri-Kirche

Film, Fernsehen und die Popgeschichte bildeten die Fundgrube, aus der sich der Chor DaCapo am Sonnabendabend für sein Konzert in der St.-Petri-Kirche in Steinwedel bediente. Bartek Kwoka, seit kurzer Zeit musikalischer Leiter des Chors, steuerte schließlich sogar die Premiere eines eigenen Arrangements bei.