Sascha Stille, Leiter Expansion (von links), Zimmermann Ludger Wördemann, Lehrtes stellvertretender Bürgermeister Roland Schütz, Jochen Vogel, Geschäftsführer Rewe Nord, und Vertriebsleiter Ralf Kittel begrüßen den Baufortschritt des neuen Supermarktes.© Sybille Heine

| Sybille Heine

Lehrte

Neuer Rewe-Markt öffnet Ende November

Der neue Rewe-Einkaufsmarkt an der Hämelerwalder Fortunastraße in Sichtweite des firmeneigenen Logistikstandortes nimmt Gestalt an. Am Sonnabend wurde nach fünf Monaten Bauzeit Richtfest gefeiert. Die Eröffnung ist für den 30. November geplant.