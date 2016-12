Nach der Veranstaltung verteilt der Weihnachtsmann Adventskalender.© Michael Schütz

Lehrte

Der Kasper muss laut geweckt werden

Ein Weihnachten ohne den Kasper kann man sich in Lehrte nicht vorstellen - zumindest nicht beim DGB. Und so haben die Lehrter Gewerkschafter am Sonntag wieder alle Kinder eingeladen, dem Kasperletheater von Sigrid Peters zu lauschen - speziell auch Flüchtlingskinder auf Arabisch.