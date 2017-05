Am 27. August kommt die DGB Renten-Tour mit dem Rentenmobil nach Lehrte. © privat

Lehrte

Gewerkschafter verteilen Rentenfrühstück

"Rente muss für ein gutes Leben reichen": Unter diesem Motto beteiligt sich der DGB Lehrte am Mittwoch, 31. Mai, am bundesweiten Renten-Aktionstag. Von 5 bis 8 Uhr werden Gewerkschafter am Bahnhof Tüten mit einem sogenannten Rentenfrühstück verteilen und für eine starke gesetzliche Rente werben.