Manege frei für einen Giganten: Diana Spindler tritt mit Flusspferd Jedi auf.© privat

Lehrte

Waghalsige Stunts und exotische Tiere

Exotische Tiere, waghalsige Stunts und Artistik unter Wasser: Der Circus Voyage vereint in seinem Programm Darbietungen an Land, im Wasser und in der Luft. Vom 9. bis zum 11. Juni gastieren Direktor Alois Spindler und sein Team auf dem Schützenplatz.