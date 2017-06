Protest auf Facebook: In Hämelerwald rauft sich eine Bürgerinitiative zum Erhalt der IGS im Ort zusammen.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

Initiative will um IGS in Hämelerwald kämpfen

Die kontroverse Debatte über die Zukunft der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hämelerwald ist um eine Facette reicher: Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die vehement den Erhalt der Schule fordert. Noch in dieser Woche will sie mit einer Unterschriftensammlung beginnen.