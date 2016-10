Die Polizei sucht nach Brandstiftern, die an der Breiten Riede in Ahlten einen BMW angezündet haben.© Friso Gentsch

Lehrte

Brandstifter zündet BMW an

In der Nacht zum Montag ist an der Breiten Riede in einem geparkten Auto ein Feuer ausgebrochen. An dem BMW entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Experten der Polizei gehen von Brandstiftung aus. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter Telefon (05 11) 1 09 55 55.