Die Musiker von „Doghouse Sam & His Magnatones“ feierten den Blues mit den Gästen im Anderen Kino.© Gabriele Gerner

Lehrte

Mit Doghouse-Sam auf dem Blues-Highway

Vollgas-Party auf dem Blues-Highway – die belgische Band Doghouse-Sam & His Magnatones hielt, was sie mit dem Motto des Abends versprochen hatte, und verwandelte Das Andere Kino in einen Musikschuppen der guten alten Zeit.