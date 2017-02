Unbekannte bohren an der Köthenwaldstraße ein Loch in den Tank eines VW Golf.© Symbolbild

| Achim Gückel

Lehrte

Benzindiebe bohren Loch in Tank

Sie hatten schon ein Loch in den Tank gebohrt: Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend versucht, Benzin einem an der Köthenwaldstraße abgestellten VW Golf abzuzapfen. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen.