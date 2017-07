Ortsbürgermeister Dirk Werner macht beim Königsfrühstück die IGS zum Thema.© Michael Schütz

Lehrte

Hämelerwalder feiern sich und die IGS

Über drei Tage lang war das Festzelt am Riedweg das Wohnzimmer der Hämelerwalder. So nannte es jedenfalls Stefan Rohrig, Vorsitzender des Festausschusses beim Schützenfest Hämelerwald. In diesem Jahr ging es zwar primär wieder um die Majestäten, aber die Politik blieb keineswegs außen vor.