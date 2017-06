"Von hinten Schwung holen, aber nicht nur aus dem Arm heraus": Referentin Ursula Engling zeigt ihren Workshop-Teilnehmern an Manfred Kremser, worauf es beim Diskuswerfen ankommt. Kremser war mit 76 Jahren der älteste Teilnehmer beim Männersporttag.© Katja Eggers

Lehrte

Erst zum Hammerwerfen, dann zum Yoga

Beim mittlerweile zweiten Männersporttag von SV 06 Lehrte und Regionssportbund haben 65 Teilnehmer am Sonnabend in 14 verschiedene Sportarten hineingeschnuppert. Gefragt waren vor allem Bogenschießen, Bouncer Ball und Leichtathletik. Aber auch der Yoga-Workshop kam bei den Männern bestens an.