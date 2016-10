Die Polizei fahndet nach drei Schlägern, die einen 28-Jährigen im Lehrter Bahnhof verprügelt haben.© Symbolbild

Lehrte

Schläger verprügeln 28-Jährigen auf Bahnsteig

Bei einer Schlägerei im Bahnhof ist ein 28-jähriger am Sonnabendmorgen verletzt worden. Er war auf dem Weg nach Lehrte in einer S-Bahn mit drei bislang unbekannten Männern in Streit geraten.