Volle Konzentration beim Armbrustschießen: Thomas Maronna (links) und Hartmut Kost legen an.© Katja Eggers

Lehrte

Ahltener legen mit der Armbrust an

Beim so genannten Eisvogelschießen der Schützengesellschaft Ahlten haben am Sonnabend 20 Teilnehmer mitgemacht. Wie einst Wilhelm Tell auf den legendären Apfel legten sie dabei mit der Armbrust auf einen Vogel aus Holz an.