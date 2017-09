Yvonne (links) und Ilka Fritsche lassen ihre Äpfel bei Hans-Joachim Wünsche mosten.© Michael Schütz

Lehrte

Ingrid Marie wird in Ahlten gemostet

Zahlreiche Besucher zog es am Sonnabendvormittag in die Raiffeisenstraße in Ahlten. Dort hatte der BUND zum alljährlichen Apfelfest eingeladen, bei dem vor allem der Ertrag der eigenen Bäume gleich nebenan im Mittelpunkt stand. Viel Betrieb gab es auch an der mobilen Moststation.