Symbolbild.© Uwe Dillenberg

Unfall in Lehrte

Auto erfasst Kleinkind - Fahrer flüchtet

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag in der Lehrter Innenstadt ein Kleinkind angefahren und danach Unfallflucht begangen hat. Der 22 Monate alte Junge wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.