Jagdhornbläser kündigen den Abmarsch vom Rathaus an.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

Die Sause beginnt: Schützenfest in Lehrte

Lehrtes Schützen sind mit Petrus im Bunde. Nach vielen Tagen Regen können sie sich zum Auftakt des Schützenfests am Donnerstagabend über mildes und trockenes Wetter freuen. Der Stadt stehen nun tolle Tagen bevor - mit der Bekanntgabe des Stadtkönigs am Freitag und dem Festausmarsch am Sonntag als Höhepunkte.