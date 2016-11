der bisherige Prinz Manuel gibt bei seiner Abschiedsrede zur Prinzenproklamation der SOS Karnevalsgesellschaft noch einmal eine launige Kostprobe seines Humors.© susanne Hanke

Lehrte

Karnevalsauftakt mit gedämpfter Fröhlichkeit

Diese Narrenzeit ist in Sievershausen anders als alle vorherigen. Bei aller bunten Munterkeit kommt sie doch in moll daher. Die Karnevalsgesellschaft SOS hat am Freitag, dem 11. 11., ihr Prinzenpaar proklamiert – und dabei auch ihres unlängst verstorbenen Sitzungspräsidenten Stefan Kaiser gedacht.