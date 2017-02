Die Lehrter Feuerwehr löscht den brennenden Container auf dem Gelände des SV 06.© Feuerwehr Lehrte

| Achim Gückel

Lehrte

Container fackelt ab: Brandstiftung beim SV 06

Auf dem Vereinsgelände des Fußballvereins SV 06 Lehrte an der Mielestraße ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Feuer gekommen. Ein unbekannter Täter setzte dort einen großen Papiercontainer in Brand. Der Behälter wurde vollständig zerstört.