So sieht die offizielle Umleitung aus, die am 3. und 10. Juni gilt.© Grafik Hakemeyer

| Achim Gückel

Lehrte

Anschlusstelle an B65 wird gesperrt: Kuriose Umleitung

Für zwei Tage wird demnächst ein Teil des Verkehrsknoten an der Bundesstraße 65 bei Ahlten gesperrt. Die offizielle Umleitungsroute, die Autofahrer dann nehmen sollen, mutet kurios an. Sie führt über mehrere Kilometer auf der Hauptverkehrsstraße hin und her.