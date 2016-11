Die Polizei vermeldet einen Unfall auf der Köhlerheide in Lehrte.© Symbolbild

Lehrte

Köhlerheide: Auto fährt Radler an

Bei einem Unfall an der Straße Köhlerheide am Sonnabendvormittag hat sich ein 54-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte an einem am Straßenrand parkenden Auto vorbei fahren wollen, als sich der Wagen plötzlich in Bewegung setzte.