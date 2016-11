Spannende Lektüre: Autor Ralf Leuther liest den Viertklässlern der Grundschule An der Masch in der Lehrter Stadtbibliothek aus seinem Kinderkrimi "Auf der Spur des grünen Räubers" vor.© Katja Eggers

Lehrte

Kinderkrimi macht Lust aufs Lesen

Der bundesweite Vorlesetag will Kindern Lust aufs Lesen machen und sie an Bücher heranführen. Bei der Lesung mit Kinderbuchautor Ralf Leuther wurde rund 90 Mädchen und Jungen der Grundschule An der Masch obendrein die Nutzung der Lehrter Stadtbibliothek schmackhaft gemacht.