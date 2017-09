Nach Einschätzung von Eltern für kleine Kinder wenig geeignet: der Spielplatz Kaliweg.© Böger

| Thomas Böger

Lehrte

Spielplatz am Schlägelweg wird aufgegeben

Der Spielplatz am Schlägelweg soll nicht wieder in Betrieb genommen werden. Als Alternative bietet die Stadtverwaltung eine verbesserte Ausstattung des nahegelegenen Platzes am Kaliweg an. Das ist jetzt in einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich geworden.