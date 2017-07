Auf dieser etwa 175.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen der Autobahn 2 und dem Gewerbegebiet Mergelfeld will Aldi Nord sein neues Logistiklager errichten.© Hiller

| Achim Gückel

Lehrte

Aligser wehren sich gegen Aldi-Logistiklager

Lange hat es in Aligse offenbar nur stille Verärgerung gegeben. Jetzt formiert sich offener Protest gegen das vom Unternehmen Aldi geplante riesige Logistikzentrum am südwestlichen Ortsrand. Unterschriftenlisten liegen aus, Ortsbürgermeister Frank Seger äußert sogar Zweifel an der Zulässigkeit des Projekts.